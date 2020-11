In Heddesbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat es in einem Sägewerk gebrannt. Das Feuer brach am Mittwochnachmittag in einem Technikraum des Sägewerks aus. Laut Polizei waren Einsatzkräfte aller umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, waren rund hundert Feuerwehrleute aus Heddesbach, Hirschorn, Eberbach, Heiligkreuzsteinach, Schönau, Neckargemünd und Waldmichelbach vor Ort, um das Feuer zu löschen und größeren Schaden zu verhindern. Am frühen Abend war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Sicherheitshalber richtete die Feuerwehr bis kurz vor Mittenracht eine Brandwache ein. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100 000 Euro. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Brandexperten des Polizeireviers Eberbach haben die Ermittlungen aufgenommen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wald-Michelbach vor dem Sägewerk Freiwillige Feuerwehr Wald-Michelbach