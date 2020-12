per Mail teilen

In Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) hat am frühen Samstagmorgen eine Gartenhütte gebrannt. Dadurch wurde die Saune in der Hütte komplett zerstört. Die genaue Ursache ist laut Polizei noch unklar, der Eigentümer habe im Wohnbereich der Hütte geschlafen und konnte sie unverletzt verlassen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.