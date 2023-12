In Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach einem Brand in einem Firmengebäude ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Feuer am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr stellte vor Ort zudem einen Wasserschaden im Haus fest. Die Ursache dafür sowie für den Brand ist noch unklar.