Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer durch einen technischen Defekt an einem elektronischen Dart-Gerät entstanden, das sich in einem Irish Pub im Erdgeschoss des Gebäudes befand. Die mehrere Meter hohen Flammen hatten dann von Erdgeschoss auf das Wohnhaus übergegriffen und den Bewohnern durch die starke Rauchentwicklung den Fluchtweg durchs Treppenhaus versperrt. Die Feuerwehr holte sie per Leiter durch die Fenster aus dem Hinterhaus. Vier Schwerletzte, darunter eine Mutter mit ihrem Kind kamen mit Brand- und Rauchgasverletzungen ins Krankenhaus. Die anderen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der Irish Pub wurde durch die Flammen komplett zerstört.