Am Wochenende gab es in der Heidelberger Altstadt einen Großbrand. Drei Häuser waren betroffen, eines ist nach wie vor unbewohnbar. Viele Nachbarn sind immer noch fassungslos.

Zoe McDonald wohnt in der Heidelberger Altstadt nur wenige Meter von den drei Häusern entfernt, in denen es in der Nacht auf Sonntag gebrannt hatte. An jene Nacht kann sie sich noch gut erinnern. Es habe "auf einmal seltsam gerochen".

Ein Bild aus der Brand-Nacht Priebe/pr-video

"Wir sind dann raus gegangen und es hat lichterloh gebrannt, sehr hohe Flammen. Natürlich war man erstmal im Schock, man hat sich gefragt: Geht’s allen gut? Viele Freunde von mir wohnen hier um die Ecke, dann haben wir denen erstmal geschrieben, ob die betroffen sind, ob man denen helfen kann." Zoe McDonald, Zeugin des Brands in der Heidelberger Altstadt

Mit einem Kran wurden am Dienstag Ziegel vom Dach eines der Brand-Häuser geholt SWR

Auch am Dienstag riecht es in der schmalen Straße noch nach verbranntem Holz. Die Fensterrahmen im zweiten Stock eines der Häuser sind verkohlt – hier brach das Feuer aus. Auch die Fenster der Wohnung darüber sind schwarz, die Scheiben zerfetzt. Der Mitarbeiter eines Schnellimbisses von gegenüber erzählt dem SWR, sein Freund bewohnte die Dachbodenwohnung in einem der Brand-Häuser.

"Der ist dann mit seinen Klamotten, die er trug, raus. Also alles ist dem abgebrannt. Sein ganzer Kleiderschrank, seine Möbel - auch alles Schrott. Und er muss wirklich alles von Grund auf wieder neu kaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es dem geht. Der pennt jetzt wahrscheinlich bei Freunden." Freund eines Bewohners eines der drei Brand-Häuser

Ein Statiker hat die drei Häuser am Montag überprüft. In zwei der Häuser können die Bewohner wieder einziehen. Das dritte bleibt weiterhin unbewohnbar und ist abgesperrt.

Durch den Brand entstand ein Schaden von mindestens einer Million Euro SWR

Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Eine Person wurde verletzt. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei noch unklar.