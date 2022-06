Bei einem Brand in einer Küche in einem Wohnhaus in Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ist laut Polizei ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Montag während des Kochens ausgebrochen, vermutlich sei die Dunstabzugshaube zuerst in Flammen aufgegangen, hieß es. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Das Wohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar.