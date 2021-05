200.000 Euro Schaden in Elztal - Zwei Polizisten in Mannheim verletzt

Zwei Brände haben am Montagabend die Feuerwehr in der Rhein-Neckar-Region in Atem gehalten. In Eltzal-Auerbach stand ein Einfamilienhaus in Flammen. In Mannheim wurden bei einem Einsatz zwei Polizisten verletzt.