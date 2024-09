Brände in der Nacht in Mannheim und Heidelberg

In Mannheim hat es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einem Firmengelände gebrannt. Laut Polizei ist das Feuer inzwischen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Offenbar war der Brand in einem Zimmer eines leerstehenden Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Ausrücken musste die Feuerwehr am Sonntagabend auch in Heidelberg. Dort hatte es in der Küche eines Hotels in der Bergheimer Straße gebrannt. Verletzt wurde niemand. Das Personal und die Hotelgäste hatten das Gebäude zuvor verlassen. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.