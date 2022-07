Feuchtfröhlicher Bootsausflug endete mit Polizeikontrolle

Ein feuchtfröhlicher Bootsausflug auf dem Neckar hatte am Samstag bald ein Ende, weil die Teilnehmer teilweise alkoholisiert die Motoboote steuerten. Das berichtet die Polizei. Bei dem Junggesellenabschied befuhren neun Männer in den drei Booten den Bereich um die Theodor-Heuss-Brücke grölend und pfeifend und fielen der Wasserschutzpolizei durch riskante Fahrmanöver auf. Die Bootsinsassen sollen laut Polizeibericht Dosenbier getrunken und sich immer wieder am Steuer abgewechselt haben. Die Personen, die alkoholisiert gesteuert haben, müssen mit Geldstrafen rechnen. Da es sich um erlaubnisfreie Motorboote handelt, ist allerdings ihr Auto-Führerschein nicht in Gefahr.