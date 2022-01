Nicht alle Senioren sind zum dritten Mal geimpft

per Mail teilen

Die Booster-Impfquote in den Alten- und Pflegeeinrichtungen der Region liegt bei 80 Prozent. Das ist besser als im Landesdurchschnitt, hat aber noch nicht die Quote der Erst- und Zweitimpfungen erreicht.

Die ersten beiden Spritzen haben rund 95 Prozent aller Seniorinnen und Senioren in den Einrichtungen erhalten, so die Auskunft mehrerer Heimbetreiber auf Anfrage des SWR. Dafür, dass die Quote der Boosterimpfung um 15 Prozent geringer ausfällt, gäbe es mehrere Erklärungen.

Nich alle Seniorinnen und Senioren sind bisher geboostert dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Peter Endig

Fluktuation in den Heimen erschwert das Boostern

Nach Darstellung der Evangelischen Heimstiftung und der Arbeiterwohlfahrt - beide betreiben im Rhein-Neckar- und im Neckar-Odenwald-Kreis mehrere Häuser - ist die starke Fluktuation in den Alten- und Pflegeeinrichtungen ein Grund dafür, dass die Booster-Impfquote geringer ausfällt.

Außerdem könnten manche Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund von Krankenhauseinweisungen die Impftermine nicht wahrnehmen. Das bestätigt auch der Caritasverband, in dessen Einrichtungen die Quote allerdings höher liegt, nämlich bei 90 Prozent.

Boosterquote in der Region weit über Landesdurchschnitt

Die baden-württembergische Quote an geboosterten Seniorinnen und Senioren liegt laut Sozialministerium bei 68 Prozent. Nachdem Ende Dezember ein Corona-Ausbruch in einem Mannheimer Pflegeheim bekannt wurde, haben Politiker aus der Region von der Landesregierung eine stärkere Impfkontrolle gefordert.