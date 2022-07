Bombe auf der Maulbeerinsel entschärft

Die Weltkriegsbombe auf der Mannheimer Maulbeerinsel zwischen der Riedbahn-Brücke und der Carlo-Schmid-Brücke ist am Dienstagabend erfolgreich entschärft worden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten den 250 Kilogramm schweren Blindgänger nach einer halben Stunde unschädlich gemacht. Dieser wird nun abtransportiert. Bürgerinnen und Bürger, die während der Entschärfung ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten, können nach Angaben der Stadt wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Knapp 100 Personen hatten den eigens eingerichteten Betreuungsraum in der Mensa der Hochschule aufgesucht. Erst in der vergangenen Woche war in unmittelbarer Nähe eine Fliegerbombe entschärft worden.