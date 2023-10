per Mail teilen

Die Serie der Bombendrohungen geht weiter. Am Freitag hat eine Bombendrohung in Mannheim an der Agentur für Arbeit zur Räumung des Gebäudes geführt.

Die Polizei hat die Bombendrohung in Mannheim an der Agentur für Arbeit als nicht ernst zu nehmen eingestuft. Die Drohung hat aber in Mannheim-Neuostheim zu einem größeren Polizeieinsatz geführt.

Drohung per E-Mail

Das Gebäude ist vorsorglich geräumt worden. Es mussten rund 150 Menschen die Hochschule verlassen. Es war eine E-Mail mit der Bombendrohung eingegangen. Der Unterricht wurde für den ganzen Tag abgesagt.

Bombendrohungen auch an Schulen

Am Donnerstagmorgen hatten mehrere Schulen in Mannheim anonyme Droh-E-Mails erhalten. Die Evakuierung der Schulzentren war nicht erforderlich gewesen, so die Polizei.

In Baden-Württemberg kommt es in dieser Woche vermehrt zu Bombendrohungen an Schulen.