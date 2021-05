Die Sondierungsarbeiten an einem Bombenverdachtspunkt im Mannheimer Stadtteil Waldhof werden voraussichtlich in zwei Wochen fortgesetzt. Das teilte die Stadt mit. Für Anwohnerinnen und Anwohner bestehe an dieser Stelle keine Gefahr. Zuvor hatte sich an einem anderen Ort in der Nähe der Verdacht auf einen möglichen weiteren Blindgänger nicht bestätigt.