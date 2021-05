Im Boden unter einer Baustelle im Mannheimer Stadtteil Waldhof liegen möglicherweise zwei Weltkriegsbomben. Wie die Stadt am Dienstagabend mitteilte, werden am Mittwochnachmittag, ab 13:30 Uhr, Experten die beiden sogenannten "Bombenverdachtspunkte" genauer unter die Lupe nehmen. Sollte sich der Verdacht bestätigen und eine Entschärfung notwendig sein, müsste das angrenzende Wohngebiet evakuiert werden, so die Stadt. Davon seien dann bis zu 1.700 Anwohner betroffen. Die Stadt bittet die Anwohner, sich am Mittwoch über die städtische Homepage (www.mannheim.de) sowie die lokalen Medien zu informieren. Die Stadt betonte in einer Mitteilung, dass es sich bislang nur um Verdachtspunkte und nicht um tatsächliche Bombenfunde handele.