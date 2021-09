Bodensanierung im Schlossgarten

per Mail teilen



Die Böden im Schwetzinger Schlossgarten müssen aufbereitet werden. Durch die Monokultur der Bepflanzung mit Blumen ist die Humusschicht geschädigt. Sie ist mit Schadpilzen durchsetzt. Einer dieser Schadpilze ist das Tulpenfeuer. Er sorgt dafür, dass die Blätter der Pflanzen verkrüppeln und die Pflanzen nicht austreiben können. Außerdem wurde die Grauschimmelfäule festgestellt. Sie wird durch einen Pilz ausgelöst, der über 200 Arten befallen kann. Um die Bodenqualität und Biodiversität zu erhalten, plant die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg jetzt eine Sanierung des Gartenbodens. Das Projekt wurde am Mittwoch von Finanzstaatssekretärin Gisela Splett in Schwetzingen vorgestellt.