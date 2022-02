Vorstellung neue Bloomaulordenträger Marcus Fähnle

Marcus Fähnle ist mit Leib und Seele Hausarzt sagt er. Bei meiner Begegnung mit ihm in seiner Gemeinschaftsparxis in Mannheim-Neckarau sitzt mir ein Mann gegenüber, der viel lacht und dem der Optimismus geradezu aus dem Gesicht springt. Dass ausgerechnet er den Bloomaul-Orden bekommen würde, das hätte er nie gedacht:

Das neue Bloomaul ist überzeugter Mannheimer. Seine Frau hat er schon im zarten Alter von 14 Jahren kennengelernt. Zusammen haben sie zwei erwachsene Töchter. Eine ist in seine Fußtapfen getreten als Ärztin im Thereresienkrankenhaus. Für Marcus Fähnle ist Mannheim:

Nun ist der Bloomaulorden mit der Symbolfigur Blumepeter, ein Orden mit Augenzwinkern für Menschen, die das Herz nicht nur auf der Zunge, sondern auch noch auf dem „rechten Fleck“ haben. Das scheint bei Marcus Fähnle zu passen, meint das Bloomaul-Ordenskomitee, wie Bert Siegelmann die Entscheidung für Marcus Fähnle erklärt:

Der Bloomaulorden, ist eigentlich aus Tradition auch ein bisschen Fasnachtsorden. Das weiß auch Marcus Fähnle, doch der hat bislang mit Fasnacht nicht so viel am Hut hat. Macht aber nichts meint er

Dass Marcus Fähnle genug Humor für ein Bloomaul mitbringt, daran gibt es wohl kaum Zweifel. Aber auch seine soziale Ader ist ausgeprägt.

In seinem Leben hat der Familienvater schon so einiges ausprobiert. So ist Marcus Fähnle über Jahre hin immer mal wochenweise als Schiffsarzt unterwegs gewesen.

Bis heute durchgehalten hat seine Liebe zu seinem Vespa-Roller, mit dem er auch seine Hausarztbesuche macht. Und seit einiger Zeit ist noch das neue Hobby Westernschießen dazugekommen.

Und jetzt eben noch Spaß als Bloomaul. Dass er den Orden nicht nur als Trophäe an die Wand hängen wird, das ist für Marcus Fähnle Ehrensache.

