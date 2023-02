Bilder dazu findet ihr in der Mupro App

Anmod Vorschlag:

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist vor allem in Nordsyrien eine Katastrophe in der Katastrophe. Es trifft die Menschen dort im Bürgerkrieg. Hilfe kam dort bisher kaum an, auch weil der syrische Machthaber Assad dies nicht zuließ. Mahmoud Jijo stammt aus Nordsyrien. Er lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Vor rund 20 Jahren hat er in Heidelberg seinen ersten Imbiss mit syrischen Speisen eröffnet. Die Bilder aus seiner Heimatregion sind für ihn kaum zu ertragen. Auch er möchte helfen und die Menschen, seine Landsleute, unterstützen. Deshalb spendet er die Einnahmen der letzten Tage komplett an die Erdbebenopfer. SWR1 Reporterin Michaela Dymski war vor Ort und musste ein bisschen Zeit mitbringen, denn ….

Michaela:

Eine lange Schlange hat sich vor der Theke gebildet. Bis zur Eingangstüre stehen die Kunden. Viele runden heute ihren zu bezahlenden Betrag großzügig auf. Denn sie wissen, dass sie mit ihrem Trinkgeld etwas Gutes tun:

ton 1 Umfrage

Finde ich super ….

… war eigentlich nicht so geplant

Michaela:

Mahmoud Jijo kann es immer noch kaum glauben. Vor über einer Woche hat das schwere Erdbeben in seiner Heimatregion in Nordsyrien viele Menschen in den Tod gerissen. Seine direkte Verwandtschaft sei zum Glück nicht betroffen, aber Freunde und Bekannte, sagt er:

ton 2 30 Leute aus einem Haus haben nicht überlebt

Also von einer Bekannten…

…. Von einer Familie

Michaela:

Täglich spricht er mit seinem Neffen per Video Telefon. Omar ist zurzeit in Afrin, in der Nähe von Aleppo. Im Hintergrund des Bildschirms sieht man ein zerstörtes Haus. Nur noch ein großer Haufen aus Schutt und Asche. In der einstigen 35.000 Tausend Einwohner Stadt steht kaum noch ein Stein auf dem anderen, sagt Omar auf Arabisch. Den Menschen haben nichts mehr. Und dazu noch die bittere Kälte, übersetzt Mahmoud.

ton 3 Mahmoud übersetzt fehlt essen und wo schlafen

atmo auf arabisch …

oder ein kleine Häuschen

Michaela:

Besonders schlimm sei es für die Kinder, sagt der Neffe vor Ort in Nordsyrien. Viele seien traumatisiert, haben Familienmitglieder verloren, sehen ständig Leichen, haben Hunger und frieren. Und natürlich gebe es hier keine psychologische Hilfe. Jeder sei auf sich selbst angewiesen und auf sich allein gestellt, so Mahmoud aus Heidelberg.

ton 4 nur 2 Bagger

In diesem Gebiet in Nordsyrien ….

… aus den Trümmern herausgeholt

Michaela:

Wieviel Geld bei seiner Spendenaktion zusammenkommt, dass kann Imbissbesitzer Mahmoud noch nicht sagen. Was er aber sagen kann, dass es bei seinen Kunden sehr gut ankomme. Auch sie wollen helfen und unterstützen ihn mit Spenden. Weil es die Ärmsten der Armen in seinem Heimatland getroffen habe, so Mahmoud. Die Versorgungslage im Bürgerkriegsland Syrien gestalte sich sehr schwierig. Hilfslieferungen kämen kaum an. Auch eine Flucht aus der Region, die von Assad Rebellen kontrolliert würde, sei fast unmöglich, sagt Mahmoud.

ton 5 versuchen zu überleben

Die Leute stehen in die Sackkasse …

… unmenschlich …. Versuchen nur zu überleben ….