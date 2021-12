Am 14. März heißt es Kreuzchen machen. Und zwar bei dem oder der Landtagsabgeordneten, die man für die kommende Periode im Landtag sehen will. In manchen Wahlbezirken sieht der Stimmzettel aber etwas anders aus als bei anderen. Und zwar bei denen, die vom Statistischen Landesamt für eine repräsentative Wahlstatistik ausgewählt wurden. Was es damit genau auf sich hat, erklärt Désirée Kast.