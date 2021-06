per Mail teilen

Am 14. März sind Landtagswahlen und da sind alle Wahlberechtigten ab 18 Jahren aufgerufen ihre Stimme abzugeben. Die Kandidaten nehmen sich jetzt in diesen Wochen viel Zeit um einen virtuellen Wahlkampf mit vielen Video-Konferenzen zu führen. Einige treffen sich dabei auch mit Jugendlichen, die wegen ihres Alters noch gar nicht wählen dürfen, um sich deren Fragen, Sorgen und Nöte anzuhören. SWR Reporter Henry Barchet hat bei einer solchen Diskussion in Wilhelmsfeld zugehört.