Haftstrafe vs. Freispruch - Plädoyers am Landgericht Heidelberg

4 ½ Jahre Haft fordert die Staatsanwaltschaft Heidelberg für den Mann, der Paketbomben an mehrere Unternehmen in Süddeutschland geschickt haben soll. Angekommen sind sie bei zwei Firmen - bei der Firmenzentrale von Lidl in Neckarsulm und beim Getränkehersteller ADM Wild in Eppelheim bei Heidelberg. Vier Menschen sind verletzt worden. Und dennoch wurde bei den Plädoyers am Landgericht Heidelberg einmal mehr deutlich: Es gibt große Zweifel, ob der 66-jährige Ulmer tatsächlich der gesuchte Täter ist. Und deshalb fordern seine Verteidiger: Freispruch. Patrick Figaj hat den Prozess heute beobachtet: