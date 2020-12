Seit 1998 war Mannheims Hafendirektor Roland Hörner zuständig für den Hafen, dessen Infrastruktur und Verkehr. Jetzt geht der 66-Jährige in den Ruhestand.

Roland Hörner wird vor allem den tollen Ausblick und Überblick über den Hafen vermissen, den er von seinem Büro im zwölften Stock aus hat.

Seit 22 Jahren Hafendirektor

Geboren ist er in Hameln in Niedersachsen. Nach dem Abitur hat er in Heidelberg Jura studiert. Nach beruflichen Stationen in Baden-Württemberg, landete Roland Hörner in Mannheim. 22 Jahre war er Hafendirektor und das war immer ein abwechslungsreicher Job.

Viertgrößter Binnenhafen Europas

Der Mannheimer Hafen ist der viertgrößte Binnenhafen und einer der bedeutendsten in Europa. Auf elf Quadratkilometern arbeiten etwa 15.000 Mitarbeiter, sagt Roland Hörner.