Blutverschmierter Mann löst Polizeieinsatz aus

Ein blutverschmierter Mann hat am Mittwoch einen Polizeieinsatz in Eschelbronn (Rhein-Neckar-Kreis) ausgelöst. Der Mann hatte sich laut Polizei mit Halsverletzungen an einen Nachbarn gewandt, der sofort die Polizei alarmierte. Der Verletzte sagte dem Nachbarn demnach, es befänden sich mehrere bewaffnete Personen in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Die Polizei rückte mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Am Ende stellte sich heraus: Der Mann hatte sich in einer psychischen Ausnahmesituation selbst verletzt, und in der betreffenden Wohnung war niemand. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, nachdem seine Wunden versorgt wurden.