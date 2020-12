per Mail teilen

Bei einem Streit in Mannheim-Käfertal wurde ein 35-jähriger Mann mit Platzwunde am Kopf und Schnittwunden im Gesicht blutüberstömt auf der Straße entdeckt. Laut Polizei soll ihn der Ex-Lebenspartner seiner Freundin und dessen Begleiter am Wochenende mit einem Schlagstock, einer Glasflasche und mit Reizgas angegriffen haben. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.