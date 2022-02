Marcus Fähnle überzeugt mit Bloomaultugenden wie “Klartext reden“ und “soziales Engagement“

Als Hausarzt passt Marcus Fähnle nicht so ganz in die Prominenten-Galerie des Bloomaulordens. Doch das Bloomaul-Komitee ist überzeugt von seinem Optimismus und seiner Offenheit.

Marcus Fähnle ist mit Leib und Seele Hausarzt, sagt er. Er lacht gerne und der Optimismus springt ihm geradezu aus dem Gesicht. Dass ausgerechnet er den Bloomaul-Orden bekommen würde, hätte er nie gedacht:

“Ich war schon sehr überrascht, denn ich sah mich nie als Zielgruppe des Bloomauls. Das waren mehr Künstler wie Joy Fleming oder Bülent Ceylan und ich bin doch Hausarzt. Ich freue mich riesig und bin stolz.“

Das neue Bloomaul ist überzeugter Mannheimer. Er weiß: Der Bloomaulorden mit der Symbolfigur Blumepeter ist ein Orden mit Augenzwinkern für Menschen, die das Herz nicht nur auf der Zunge, sondern auch noch auf dem rechten Fleck haben. Da liege man mit Marcus Fähnle genau richtig, meint Bert Siegelmann vom Bloomaul-Auswahlkomitee.

“Er kommt von hier. Er hat einen unbesiegbaren Optimismus und redet auch Klartext. Er ist humorvoll und noch ehrenamtlich tätig und macht darüber nicht viele Worte. Und das zeigt uns, das ist der Richtige.“

Der Bloomaulorden ist eigentlich aus Tradition auch ein Fasnachtsorden. Er wurde 1970 vom Herausgeber des "Mannheimer Morgen" Rainer von Schilling gestiftet, als er Fasnachts-Stadtprinz war.

Marcus Fähnle hat bislang mit Fasnacht nicht so viel am Hut: “Urfastnachter bin ich nicht. Als Kind habe ich mitgemacht. Und mein Uropa war der erste Fastnachtsprinz vom Feuerio. So ist die Verbindung ein bisschen da.“

Mannheimer Bloomaulordenfigur Blumepeter Photo-Proßwitz

Bloomaul mit ausgeprägtem sozialen Engagement

Die soziale Ader ist bei Marcus Fähnle stark ausgeprägt. Er engagiert sich seit vielen Jahren bei der Frank Herrmann-Stiftung, die sich um psychisch erkrankte Menschen in Mannheim kümmert. Die Stiftung stellt Wohnraum für bedürftige Menschen zur Verfügung, um so Heimaufenthalte zu vermeiden. Zusammen mit der Caritas werden Patienten betreut. Auch sonst hat der zweifache Familienvater schon so einiges ausprobiert. Marcus Fähnle war mehrere Jahre lang immer mal wieder wochenweise auf hoher See unterwegs.

“Auf dem Segelschulschiff “Alexander von Humboldt“ bin ich oft mitgefahren als Schiffarzt. Das war so der gelebte Jugendtraum. Diese acht bis zehn Jahre, die waren richtig schön.“

Den Bloomaulorden will der Hausarzt nicht etwa nur als Trophäe an die Wand hängen. Er verbindet eine Aufgabe damit: “Ich sehe den Bloomaulorden als bürgerlichen Orden von unten und ich werde schon schauen, wie man ihn mit Leben füllt.“ Fähnle bekommt den Orden traditionell bei einer Zeremonie im Nationaltheater im Rahmen der festlichen Operngala am 27. Februar überreicht.