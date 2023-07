Der Blausee in Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird am Sonntag wieder für Badegäste freigegeben. Bei dem Ölfilm handelt es sich wahrscheinlich um Altöl, so die Gemeinde.

Der Ölfilm auf dem Blausee in Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist nicht gefährlich für Menschen. Das habe nach Angaben der Gemeinde und des Zweckverbands Lußheim die Laboruntersuchung der Wasserproben gezeigt. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wird der See deswegen am Sonntag (23. Juli) wieder zum Baden freigegeben, so die Gemeinde. Ölfilm ist wahrscheinlich altes Schmieröl Die Laborunterschung der Wasserproben habe ergeben, dass es sich bei dem Ölfilm höchstwahrscheinlich um altes Schmieröl handelt. Woher das Schmieröl stammt, ist aber immer noch unklar. Da sich Schmieröl nicht im Wasser auflöse und an der Oberfläche bleibe, sei eine Vermischung des Wassers mit dem Schmieröl ausgeschlossen. Um die Ausbreitung des Ölfilms zu verhindern, hat die Freiwillige Feuerwehr eine Ölsperre eingerichtet Freiwillige Feuerwehr Altlußheim Ölsperre grenzt Ölfilm genügend ein Die Gemeinde Altlußheim hatte den Ölfilm mit einer Ölsperre eingegrenzt. Das Öl kann sich dadurch nicht weiter ausbreiten. Der Bereich soll regelmäßig kontrolliert und überwacht werden. Badegäste sollen den Bereich mit der Ölsperre meiden. Suche nach Quelle für den Ölfilm geht weiter Der Zweckverband Lußheim sucht unterdessen weiter nach der Quelle für den Ölfilm. Das Schmieröl soll jetzt entfernt werden. Nach dem Ende der Badesaison ist geplant, dass voraussichtlich Mitte September Berufstaucher noch einmal den See untersuchen. Dabei werde voraussichtlich auch schweres Gerät eingesetzt. Ein Taucher geht ins Wasser, um den Blausee in Altlußheim(Rhein-Neckar-Kreis) nach der Quelle für den Ölfilm abzusuchen Gemeinde Altlußheim Öldose war nicht alleinige Ursache Der Blausee war wegen eines Ölaustritts Anfang Juli für Badegäste erstmals gesperrt worden. Berufstaucher hatten den See abgesucht, um die Quelle für den Ölaustritt zu finden. Kurzzeitig hatten die Verantwortlichen eine zerbrochene Fünf-Liter-Öl-Dose auf dem Grund des Sees für die Ursache des Schmierfilms gehalten. Daraufhin war der See wieder zum Baden freigegeben worden. Drei Tage später musste die Gemeinde ihn erneut sperren, weil neue Fettaugen aufgetaucht waren.