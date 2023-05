Technik soll von der Natur lernen

per Mail teilen

Beim Bionik-Kongress in Mannheim werden technische Neuerungen vorgestellt, die von der Natur inspiriert sind. Themen sind beispielsweise Aerodynamik oder Robotik.

Der Kongress will gerade junge Menschen für Bionik interessieren und sie weiterbilden. Ziel ist es zu zeigen, wie technische Innovationen vom Vorbild Natur profitieren können. In fünf Foren werden verschiedene Themen präsentiert. Im Robotik-Forum wird beispielsweise eine mechanische Hand vorgestellt, die an einen Elefantenrüssel angelehnt ist. Die Teilnehmenden sollen die Hand dann selbst zusammensetzen.

Workshops statt Powerpoint

Überhaupt geht es vor allem ums "Hand-Werk". Die Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald veranstaltet den Kongress im Mannheimer John-Deere-Forum und sieht ihn auch als Weiterbildung für Menschen unter 30, die eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben. Dabei setzt die Veranstaltung auch eher auf Workshops statt Powerpoint-Präsentationen.

Praktische Beispiele aus der Natur

Als Beispiele für Innovationen durch die Bionik sieht die Handwerkskammer Wasser- und Schmutzabweisende Fassadenfarben. Da habe die Lotus-Pflanze Forscher zur Entwicklung bionischer Baubeschichtungen inspiriert, weil auch an der Pflanze Wasser und Sedimente abperlen.