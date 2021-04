Langenzell im Kleinen Odenwald ist ein heimeliger Ort. Mit seinen 50 Einwohnern gehört die kleine Siedlung als Ortsteil zu Wiesenbach und liegt doch weit außerhalb der Gemeinde. Mitten in der Natur. Doch jetzt herrscht helle Aufregung in Langenzell. Denn der einzige Landwirt am Ort plant in Langenzell den Bau eines Bio-Hennenstalls für 15.000 Legehühner.