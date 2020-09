per Mail teilen

In Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis können Bauern jetzt ausgewählte Supermärkte der Region mit ihrem Bio-Gemüse beliefern. Möglich wird das durch das vom Land geförderte Projekt "Bio-Musterregion". Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) war vor Ort.

Bislang werden regional erzeugte Bio-Produkte häufig von den Produzenten selbst vermarktet, zum Beispiel in einem Hofladen. Im Landkreis Neckar-Odenwald sind diese Produkte ab sofort auch in örtlichen Supermärkten zu finden. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist eine von neun so genannten Bio-Musterregionen - finanziell unterstützt vom baden-württembergischen Ministerium für den Ländlichen Raum.

Unterstützung zum Sprung in den Einzelhandel

Im Rahmen des Projekts haben sich im Neckar-Odenwald-Kreis elf Bio-Lebensmittel-Erzeuger zusammengeschlossen, die unter anderem grüne Linsen, Grünkern, Fleisch, Brot, Käse, Joghurt und Honig herstellen. Ihre Produkte sind ab sofort in ausgewählten Edeka- und REWE-Filialen der Region erhältlich, sowie in einigen anderen Geschäften.

Zum Projektauftakt sagte Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Peter Hauk, dass regionale Bio-Produkte nur selten den Sprung in den Einzelhandel schafften. Das sei aber der Ort, an dem die meisten Menschen einkauften. Die Produkte müssten daher zu den Menschen kommen.