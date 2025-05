Das Alte Klärwerk von Mannheim ist ein besonderer Ort. Seit Jahren lebt dort der Künstler Rüdiger Krenkel. Weil er für den Erhalt des Ensembles sorgt, hat er einen Preis bekommen.

Es ist das erste Mal, dass der Mannheimer Verein Rhein-Neckar-Industriekultur einen Preis für herausragende Dienste um die Industriekultur vergibt. Preisträger ist der Bildhauer Rüdiger Krenkel . Seit zwölf Jahren lebt und arbeitet er auf dem Gelände des Alten Klärwerks auf der Friesenheimer Insel. Die Auszeichnung erhalte er, weil er in hohem Maße dazu beitrage, das besondere Ensemble aus dem Jahr 1905 zu erhalten. So die Begründung der Jury.

Altes Klärwerk in Mannheim: Oase mitten im Industriegebiet

Rund 10.000 Quadratmeter groß ist das Gelände des Alten Klärwerks. Darauf zu finden: zwei Pumpenhäuser, ein Wasserturm, das Meisterwohnhaus, sechs Klärbecken und viel Freigelände. Die Fassaden der Gebäude haben außergewöhnlich verspielte Fassaden in sogenannter norddeutscher Backsteingotik. Sie sehen aus wie bürgerliche Wohnhäuser. Dabei handelt es sich größtenteils um Zweckbauten. Verantwortlich dafür war der ehemalige Stadtbaumeister Richard Perrey.

Auf dem Freigelände stehen riesige Bäume, wilde Hecken und Wiesen. Ein verwunschener Ort mitten in einem Industriegebiet. Über die Straße, die hier vorbeiführt, brettert tagein tagaus der Schwerlastverkehr. In den 1970er Jahren wurde das Klärwerk stillgelegt. Dass daraus die heutige Oase wurde, ist dem Bildhauer Rüdiger Krenkel zu verdanken. Er greift nur sehr behutsam in die Natur ein, aber eben doch so viel, dass es spürbar ist. Eine gepflegte Wildnis. Und er hat über das Gelände seine Kunstwerke so verteilt, dass sie sich auf besondere Weise in das Gesamtbild einfügen.

Rüdiger Krenkel hat ein Gesamtkunstwerk geschaffen

Krenkels Gebilde sind aus Stahl, Stein und hartem Holz, dennoch wirken sie federleicht. Seine Arbeiten, so beschreibt er selbst, sind von der Natur inspiriert. Sie sind geprägt von fließenden Bögen und Linien. In einem der Pumphäuser hat der Bildhauer sein Atelier untergebracht. Wegen des hohen offenen Giebeldachs wird das Gebäude auch als "Abwasserkirche" bezeichnet. Hier verbinden sich die Spuren alter Technik mit Kunst.

Rüdiger Krenkel ist einerseits ein toller Künstler, er ist aber auch ein Handwerker und Landschaftsgärtner. Es ist ein Gesamtkunstwerk, was er dort macht.

Kunst und Technik, Natur und Industrieanlagen - so wie Rüdiger Krenkel das Gelände gestaltet hat, sei all das kein Widerspruch. Bei Führungen über das Gelände erklärt der Künstler seinen Gästen auch gerne die Funktion der historischen Gerätschaften.

Ein Klärwerk wie in Mannheim gibt es nur noch dreimal in Europa

Das120 Jahre alte Klärwerk in Mannheim ist fast noch funktionsfähig. Von dieser besonderen Sorte gibt es nach Auskunft von Barbara Ritter vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur nur noch drei in ganz Europa: in Prag, Frankfurt und eben Mannheim. Für den Verein ist es ein herausragendes Beispiel für die Verbindung von Funktion und ästhetischem Anspruch. Gebäude und Anlagen dieser Art prägen Mannheim und sind Teil der Geschichte der Stadt. Sie zu erhalten, ist das Ziel des Vereins.