Rundes Jubiläum für das Technoseum in Mannheim: In dem weißen Gebäude am Mannheimer Stadteingang gibt es seit inzwischen 30 Jahren Wissenswertes zu 200 Jahren Technik- und Sozialgeschichte zu sehen. Eine Zeitreise in Bildern.

Grundsteinlegung mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth (CDU), der Architektin Ingeborg Kuhler und dem Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder (SPD) (v.l.n.r.) am 18.4.1985 Technoseum Mannheim Museum im Aufbau: Das Wasserrad für die Papiermühle wird antransportiert. Technoseum Mannheim Warteschlange bei der "Körperwelten"-Ausstellung (1997/98) Technoseum Mannheim Seit 2004 können die Besucher in den drei Elementa-Ausstellungen auch selbst aktiv werden und experimentieren. Technoseum Mannheim, Klaus Luginsland Der baden-württembergische Winfried Kretschmann (Grüne), der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), Kurator Alexander Sigelen und Technoseum-Direktor Hartwig Lüdtke (v.l.n.r.) bei der Eröffnung der Ausstellung zur Geschichte der Medizintechnik (2014/2015). Technoseum Mannheim, Klaus Luginsland Eines der Maskottchen des Museums: der Maschinenmensch, der auch regelmäßig Dampf ausstößt. Technoseum Mannheim, Klaus Luginsland Die Feldbahn dreht von Mai bis Oktober ihre Runden im Museumspark, möglich ist ihr regelmäßiger Betrieb nur dank des Engagements zahlreicher Ehrenamtlicher. Technoseum Mannheim, Klaus Luginsland 2019 hat das Land Baden-Württemberg entschieden, das neben dem Technoseum befindliche und freiwerdende SWR-Gebäude als Erweiterungsbau für das Museum zu erwerben. Hier soll das "Zentrum Digitaler Wandel" entstehen. Technoseum Mannheim, zooey braun Am 16. Juni 2020 eröffnete das Technoseum seinen neuen Dauerausstellungsbereich zum Thema Energie, damit wurde auch die Überarbeitung der gesamten Ebene F nach knapp zehn Jahren abgeschlossen. Corona-bedingt fand die Eröffnung digital statt, rund 500 User schalteten sich zu. Technoseum Mannheim, Thomas Henne Leckeres zum Jubiläum: Der Mannheimer Bürgermeister für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur, Michael Grötsch (li.), und Museumsdirektor Prof. Hartwig Lüdtke schneiden am Sonntag die Geburtstagstorte an. SWR