Am Tag nach dem mutmaßlichen Amoklauf in einem Hörsaal auf dem Campus-Gelände im Neuenheimer Feld in Heidelberg haben viele Menschen Blumen und Kerzen niedergelegt.

Menschen trauern in Heidelberg und legen Blumen und Kerzen nieder. SWR Genau einen Tag nach der Tat kommen viele Trauernde im Neuenheimer Feld zusammen. SWR Trauernde versammeln sich am Botanischen Garten in Heidelberg. SWR Immer mehr Menschen zünden Kerzen an und legen Blumen nieder. SWR Die Bestürzung ist groß einen Tag nach der Tat auf dem Universitäts-Campus im Neuenheimer Feld. SWR