per Mail teilen

Ein "Gartenplan" regelt, welche Gruppen wann in den Garten dürfen.

Der Eingang des Kindergartens St. Bernhard in Ketsch - hier gilt gerade eine "Einbahn-Regelung". Der Ausgang ist momentan anderswo.

Der Schulhof der Grundschule ist momentan in Parzellen unterteilt.

Ganz wichtig: Abstand halten! Nur in der eigenen Klasse ist diese Regelung ab Montag aufgehoben.

Auf Tafeln werden die an der Schule geltenden Hygiene-Regeln erklärt.

Die Graf-von-Oberndorff Grundschule in Edingen-Neckarhausen hat sich auf den Regelbetrieb unter besonderen Bedingungen vorbereitet.

Regelbetrieb in Grundschulen und Kindergärten

Ab Montag gibt es wieder Regelbetrieb in baden-württembergischen Grundschulen und Kindergärten - von Normalität kann trotzdem nicht die Rede sein. Wie der Alltag unter "Pandemiebedingungen" aussehen kann, zeigt eine Grundschule in Edingen-Neckarhausen und ein Kindergarten in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis).