Peter Kurz (SPD) Oberbürgermeister der Stadt Mannheim: "Die Nachricht vom Wahlsieg Joe Bidens ist eine gute Nachricht für die Demokratie und für die internationale Zusammenarbeit, insbesondere aber auch für die Städte in den USA, die Donald Trump in vielen Politikfeldern als Gegner sah und bekämpfte. Bei aller Erleichterung über den Sieg Bidens bleibt aber beunruhigend, dass Trump, der erkennbar demokratische Institutionen und alle, die ihm nicht folgen, verachtet, noch einmal ein solches Ausmaß an Zustimmung erreichen konnte. Joe Biden und Kamala Harris treten ein schweres Erbe an. Das Vertrauen in die Legitimität von Institutionen, aber auch von Personen und von demokratischen Prozessen hat in Trumps Amtszeit und speziell bei dieser Wahl großen Schaden genommen. Vertrauen innerhalb und außerhalb der USA zurückzugewinnen, wird also eine der großen Herausforderungen für den neuen Präsidenten sein."

Stadt Mannheim