Thorsten Riehle vom Eventhaus Capitol in Mannheim: "Wir werden im Moment dafür bestraft, dass Menschen sich nicht an Regelungen halten, obgleich wir in unseren Häusern – da spreche ich fürs Capitol aber genauso für alle anderen Kultureinrichtungen auch - die Hygieneregeln penibelst einhalten. Das ist also in vielerlei Hinsicht ein ganz, ganz bitterer Tag für uns alle."

Capitol Mannheim