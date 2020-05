New York, San Francisco, Heidelberg

New York, San Francisco, Heidelberg Chillen mit Abstand - Kreidekreise auf Heidelberger Neckarwiese

Die Stadt Heidelberg hat am Freitagmorgen Kreise mit einem Durchmesser von knapp drei Metern auf die Neckarwiese gemalt. Darin können sich die Besucher am langen Pfingstwochenende niederlassen - in sicherem Abstand zu den nächsten Picknickern!

New York, San Francisco, Heidelberg Chillen mit Abstand - Kreidekreise auf Heidelberger Neckarwiese Markieren damit der Abstand gewahrt ist dpa Bildfunk picture alliance/Uwe Anspach/dpa Abstand halten auch beim Chillen auf der Heidelberger Neckarwiese Priebe Viel Platz im Kreis - wenn man möchte... dpa Bildfunk picture alliance/Uwe Anspach/dpa Im Dolores Park in San Francisco sitzen die Besucher seit dem 22. Mai in Kreisen. dpa Bildfunk Foto: Noah Berger/AP/dpa Weniger Grünfläche - kleinere Kreise: Domino Park in Brooklyn, New York. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance