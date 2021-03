per Mail teilen

Erste kleine Kundenschlange vor Baumarkt in Schwetzingen

Reichlich Betrieb bei Friseur in Schwetzingen, aber alle mit Maske

Kundin bekommt in Schwetzingen wieder die Haare schön gemacht

Blumenläden, Baumärkte und Friseure sind in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz seit Montag wieder geöffnet. Hier ein paar Bilder von Montagvormittag vor einem Baumarkt und in einem Friseurladen in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis).