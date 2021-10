Die elf Partnerstädte Mannheims

Die sächsische Stadt Riesa liegt an der Elbe. Sie ist vor allem bekannt als Sporthochburg. In Riesa steht die große gusseiserne Skulptur "Elbquelle" - als Symbol für die Kraft der Natur. 34.777 Einwohner leben in Riesa (Stand 2008). In der DDR war Riesa eine Industriestadt. 1986 hatte Mannheim sein Interesse an einer Partnerschaft bekundet. 1988 wurde die Urkunde unterzeichnet.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Arno Burgi