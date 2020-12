Heute Abend ist es soweit. Dann werden alle Geschäfte ihre Türen schließen, bis nächstes Jahr. Und das bedeutet für Viele - schnell in die Stadt, die Weihnachtseinkäufe erledigen:

O-Ton: „Ja, wir…, ausgelöst”

Gestresste Menschen also. Besonders lang sind die Schlangen da, wo man schnell etwas besorgen kann, denn die meisten kaufen gezielt. Die Zeit drängt und flanieren ist, laut Corona-Ausgangsbeschränkung, sowieso nicht erlaubt ist. Polizisten sind in der Innenstadt unterwegs und sorgen dafür, dass das eingehalten wird. Und die Einzelhändler - die Überlegen wie sie die Ware noch loswerden können, sagt Natascha Rude von Leder-Rude. Sie hat extra eine Seite eingerichtet, um Online zu verkaufen:

O-Ton: „Wir werden…, gegeben“

An sich sind wir wieder in einer ähnlichen Situation wie beim ersten Lock Down am Anfang der Pandemie im März. Auch da mussten die Geschäfte schließen. Der Unterschied: Die Stimmung ist getrübter, die Nerven liegen blank, es geht ums Überleben. Deswegen hofft Natascha Rude, genauso wie andere Kollegen, auf Hilfe des Staates:

O-Ton: „Ja, also.. die Überbrückung…nicht reicht“

In einem sind sich allerdings die meisten Händler einig: Sie sind froh, dass endlich eine Entscheidung da ist und sie planen können. Dieser Blumenladen wird während des Lock-Downs einen Blumen-Lieferservice anbieten:

O-Ton: „Im Moment…

Und die Besitzerin dieses Geschenkartikel-Ladens um die Ecke hat beschlossen, die Zeit des Lock-Downs anders zu nutzen:

O-Ton: „Im ersten…nie mehr mehr...