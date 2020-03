Leere Regale und geschlossene Geschäfte in Schwetzingen

Seit Mittwoch ist das öffentliche Leben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz massiv eingeschränkt. Viele Geschäfte und Einrichtungen bleiben geschlossen. Hamsterkäufe in den Supermärkten sorgen für leere Regale - auch in Schwetzingen.