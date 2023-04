In Mannheim hat Bundespräsident Steinmeier am Freitag die Bundesgartenschau eröffnet. Sie dauert bis 8. Oktober. Schon am ersten Tag war dort viel los - und einiges zu sehen.

Von links nach rechts im Bild: BUGA-Geschäftsführer Schnellbach, Bundespräsident Steinmeier, Ministerpräsident Kretschmann, Oberbürgermeister Kurz SWR Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Eröffnungsrede im Spinelli-Park SWR Rund 1.700 geladene Gäste verfolgten im Spinelli-Park die Eröffnungsfeier der Mannheimer Bundesgartenschau SWR Der erste Besucher der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 heißt Ralf Boss und kommt aus Mannheim-Neuostheim. Zur Begrüßung erhielt er am Eingang des Luisenparks einen Blumenstrauß. SWR Blumen und Bilderbuchwetter: Blick am BUGA-Eröffnungstag auf einen Teil des Spinelli-Parks SWR Blumensäcke im Spinelli-Park auf der Bundesgartenschau in Mannheim SWR Aha-Effekte auf mehreren Etagen: Ein Blumen- und Pflanzen-Gerüst für die Besucher der BUGA in Mannheim SWR Nicht nur, aber auch eine Blumenschau: Die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach Die Bundesgartenschau in Mannheim 2023: Eines der Leitthemen ist Nachhaltigkeit SWR Erste Planschrunde im neuen Becken im Mannheim Luisenpark am Donnerstag: Die Humboldt-Pinguine sind wieder da. Stadtpark Mannheim GmbH Mit einer Seilbahn können Besucher zwischen Luisenpark und Spinelli-Gelände pendeln. Dauer der Fahrt: Etwa sieben Minuten dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach Seilbahn-Station im Luisenpark - mit der Gondel geht es von hier zum zweiten BUGA-Park auf dem Spinelli-Gelände SWR Blick aus einer Gondel in die nächste: Seilbahn der Bundesgartenschau in Mannheim. SWR Großer Andrang schon am ersten Tag am SWR-Studio auf dem BUGA-Gelände im Spinelli-Park SWR

Die Bundesgartenschau in Mannheim läuft 178 Tage. Geplant sind 5.000 Veranstaltungen. Die Ausstellungsflächen auf dem ehemaligen Spinelli-Kasernengelände im Nordosten der Stadt und im Luisenpark sind mit einer Seilbahn verbunden.