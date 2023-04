Das Gelände der Bundesgartenschau in Mannheim entwickelt sich rasant. Die Bilder zeigen die Veränderung des früheren Militärgeländes Spinelli. Start der BUGA 23 ist am 14. April.

Was alles in Gärten möglich ist: Allerdings bleibt der Wasserstand des Beckens bei der BUGA niedrig, damit Kinder (und Erwachsene?) durchwaten können.

Es geht was: Eine Stunde nicht hingeschaut - und schon ist wieder etwas Neues aufgestellt, angebracht oder befestigt worden. Die Entwicklung des Spinelli-Geländes in Mannheim in diesen Tagen ist rasant. Auch im Luisenpark wird für die BUGA auf Hochtouren gearbeitet. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit - am 14. April muss alles fertig sein- zumindest für die Augen der Besucher der Mannheimer Bundesgartenschau.