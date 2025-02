per Mail teilen

Es sei nicht alles perfekt gewesen, aber das sei gut so. Denn man übe, um Fehler zu finden und zu lernen. So der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl in einer Mitteilung. Insgesamt jedoch wird „Magnitude“ als großer Erfolg für das Land Baden-Württemberg und auch für den europäischen Katastrophenschutz gewertet. Rund 1.000 internationale Einsatzkräfte haben von vergangenem Donnerstag bis einschließlich Samstag für ein Erdbeben der Stärke 6,9 geübt. Dafür wurden unter anderem Trümmer- und Evakuierungsszenarien fingiert. Ziel der Übung ist eine optimale internationale Zusammenarbeit und Kommunikation im Falle einer Katastrophe. Zahlreiche Beobachter werden die Übung nun noch genauer auswerten.