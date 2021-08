Onlinesurfen, Social Media und Co.: Immer entstehen Daten. Die Auswertung bringt erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Eine Plattform der Uni Mannheim soll dabei helfen.

Nach einem langen Arbeitstag erstmal eine Pizza online bestellen. Und ganz nebenbei - ohne, dass man es merkt - währenddessen Datenspuren im Netz hinterlassen. Das ist nur eines der Beispiele, wann Daten von uns erfasst werden.

Plattform für mehr Durchblick in der Datenflut

Die Universität Mannheim will die Datenflut, die wir alle tagtäglich im Netz hinterlassen, auf einer digitalen Plattform sammeln, sortieren und anschließend analysieren. Denn aus diesen können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr viele Informationen gewinnen. Aus diesem Grund werden Daten als wissenschaftliches Instrument immer attraktiver. Übrigens: Google und Co. nutzen schon lange solche Daten, auch, weil sie diese selbst erheben.

Daten - die Zukunft der Wissenschaft

Auch der Ökonom Florian Stahl bestellt sich gerne mal eine Pizza. Nur mit dem Unterschied, dass die hinterlassenen Daten sein Forschungsgegenstand sind. Denn Florian Stahl ist Experte für Big Data an der Universität in Mannheim. Viele der Daten sind frei verfügbar, doch das Problem bisher: Die riesengroße Menge an Daten und die fehlende Struktur.

Florian Stahl ist Soziologe und Experte für Big Data an der Universität in Mannheim. SWR

"Diese Daten sind insbesondere daher wertvoll, weil sie durch die Digitalisierung unseres Lebens entstanden sind. Und damit aber auch das tatsächliche Leben repräsentieren."

Verhalten der Menschen verstehen und daraus lernen

Durch die Auswertung von Daten haben Florian Stahl und US-Kollegen beispielsweise herausgefunden: Wähler von Donald Trump konsumieren andere Produkte als Wähler von Joe Biden.

"Allein der Blick in den Kühlschrank (...) zeigt, welcher politischen Haltung der Besitzer folgt und welche Partei dieser auch wählt."

Nur für die Wissenschaftler zugängig

Die neu entwickelte Plattform sollen dann alle Universitäten in Deutschland nutzen können. Außerdem könnten die Erkenntnisse aus den gesammelten Daten der Politik bei manchen Entscheidungen eine Hilfe sind.

"Das betrifft auch die großen Themen unserer Zeit wie Klimawandel und Corona-Pandemie. Da waren häufig sehr wenige Erkenntnisse vorhanden und man musste sehr gravierende Entscheidungen ohne Erkenntnisse treffen."

Bund und Länder investieren in Big Data-Projekte

In den kommenden fünf Jahren soll die nationale Plattform für die Analyse größerer Datensätze in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften entstehen. Bund und Länder unterstützen das Projekt und investieren laut Universität Mannheim einen zweistelligen Millionenbetrag in ihr Projekt. Aber nicht nur die Universität in Mannheim entwickelt eine solche Plattform, sondern auch andere Universitäten - dann aber mit einem anderen Schwerpunkt. Da auch diese gefördert werden, investiert die Bundesregierung insgesamt fast eine Milliarden Euro in die Big Data Projekte.

Neben Universität Mannheim noch andere beteiligt

An dem Projekt beteiligen sich auch noch die Universitäten in Hamburg und Köln sowie die Ludwig-Maximilians-Universität München, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim (GESIS/ZBW). Federführend ist aber das Konsortium BERD@NFDI der Universität Mannheim.