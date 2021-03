per Mail teilen

Hopfen und Malz sind bei Bäcker Englert in Elztal-Dallau (Neckar-Odenwald-Kreis) nicht verloren. Denn dort kommt bayerisches "Zwickel-Bier" in den Brotteig.

Das Bier wird spendiert von einem befreundeten Getränkehändler, weil das Verfallsdatum für das Bier bald abläuft. Bäckermeister Nico Englert kann Lebensmittelverschwendung nicht leiden und ist der Meinung: Bier und Brot passen prima zusammen.

Alkohol verdampft in Backofen

Das Brot bekomme eine sehr feine Kruste, was mit dem Malzgehalt des Bieres zu tun habe, so Englert. Alkohol ist in dem Brot übrigens nicht mehr drin. Denn bei fast 100 Grad Celsius im Backofen verdampft jeglicher Alkohol.