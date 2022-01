per Mail teilen

Beim Brand einer Küche in einem Wohnhaus in Biblis-Nordheim (Kreis Bergstraße) sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Nachbar die bettlägerige Bewohnerin ins Freie getragen, ihre Pflegekraft konnte das Haus selbständig verlassen. Beide Frauen kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar, ebenso der Sachschaden.