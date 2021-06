Die Mannheimer Feuerwehr und die Berufstierrettung Rhein-Neckar waren am Donnerstag bei der Schleuse Mannheim-Feudenheim im Einsatz. Zwei Biber waren rund 15 Meter tief in die mittlere Schleusenkammer gestürzt. Sie ist zurzeit nicht in Betrieb. Laut Tierrettung kam für eines der Tiere jede Hilfe zu spät. Der zweite Biber konnte sich auf eine Leiter an der Kammerwand retten. Auch die Tauchergruppe der Mannheimer Berufsfeuerwehr wurde alarmiert. Mit einem Baustellen-Kran wurde ein Schlauchboot in die Schleusenkammer gehoben. Damit war es möglich an den Biber heranzukommen und ihn mit einem Kescher einzufangen. Bereits in der vergangenen Woche war ein Biber aus einer Schleusenkammer gerettet worden.