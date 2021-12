Am Neckarufer in Heidelberg sehen einige Bäume ziemlich angenagt aus. Verantwortlich sind Biber. Die angenagten Holzteile sind begehrte Sammlerobjekte.

Wenn ein Biber einen Baum oder einen Ast komplett schält, nennt man das auch Biber-Elfenbein. Das wird in Heidelberg massenweise produziert. Die Biber sind hungrig und bearbeiten die wenigen Bäume am Flussufer.

Die Biber nutzen die Bäume als Winternahrung. Vor einigen Jahren kamen die Tiere zurück an den Neckar und leben im Naturschutzgebiet Unterer Neckar, das sich in Teilen vom Altneckar in Heidelberg-Bergheim bis zur Neckarmündung in Mannheim erstreckt.