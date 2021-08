Wer schmatzt da im Neckar? Ausgerechnet mitten in Heidelberg konnten Passanten einen laut kauenden Biber beobachten - dabei sind die Tiere eigentlich sehr scheu.

Im Gebüsch am Neckar, das mag im ersten Moment ruhig klingen. Aber da wo sich dieser Biber zu schaffen machte, ist eigentlich viel los: Mitten in der Stadt, an der Alten Brücke, wo viele Menschen spazieren gehen. Dieses eigentlich scheue Großstadtexemplar lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Obwohl die Leute dem Tier nahe kommen und es filmen, kaut es entspannt weiter.

BUND Heidelberg-Wieblingen: Naturschutzgebiet sei Dank!

Beim Bund für Naturschutz Deutschland, BUND in Heidelberg, kennt man den Stadtbiber schon länger. Er wird immer mal wieder gesehen und hat sich offenbar an den Trubel und die Menschen gewöhnt, erklärte Regine Buyer vom BUND Heidelberg-Wieblingen. Eigentlich sind Biber aber sehr scheu.

"Seit über zehn Jahren gehört der Biber wieder in unsere Fauna."

Der Heidelberger Biber ist nicht der einzige Dammbauer in der Region, erzählte Buyer. Dank dem Naturschutzgebiet Unterer Neckar konnten sich Flora und Fauna am Fluss erholen. Vor einigen Jahren kamen dann auch die Biber zurück an den Neckar. Das Naturschutzgebiet erstreckt sich in Teilen vom Altneckar in Heidelberg-Bergheim bis zur Neckarmündung in Mannheim. Es existiert seit über 30 Jahren. Seit dem Jahr 2000 hat der Altneckar den Status als FFH-Gebiet.

Bisher wenig Biber-Probleme

Bei aller Freude über die Rückkehr des Bibers gab es in anderen Regionen immer wieder Probleme mit den Nagern, weil sie Staudämme bauen und so Überflutungen herbeiführen können. Bisher, so Buyer, machen die Biber am Neckar aber wenig Probleme. Wenn sie dort ihre Burgen bauen, hat das auf den Pegel keinen Einfluss.