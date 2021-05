In einem jahrelangen Nachbarschaftsstreit um eine Hecke an der Grundstücksgrenze hat jetzt das Landgericht in Frankenthal ein Urteil gefällt. Im vorliegenden Fall hat eine Nachbarin in Altrip Äste einer Thuja-Hecke abgeknickt und sie vergiftet. Ein Gutachter ist Auftrag des Gerichts hat festgestellt, dass die Thuja-Hecke nicht wegen der nachbarschaftlichen Handlungen kaputt gegangen ist, sondern wegen der heißen Sommer und starken Winde in der Pfalz. Nach dem Urteil des Landgerichts ist der Klimawandel die Ursache für das Absterben der Hecke. Die Nachbarin muss daher nicht für den entstanden Schaden von 8.000 € aufkommen. mehr...