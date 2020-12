Es sind beeindruckende Aufnahmen, die die Mannheimer Fotografin Petra Arnold jetzt in einem Bildband über den Zirkus "Starlight" veröffentlicht hat. Sie hat den Zirkus jahrelang begleitet.

Es ist nicht die Glitzerwelt der Manege und der Show, die die Mannheimer Fotografin zeigen will. Es ist der kleine familiengeführte Wanderzirkus, der auf Festwiesen gastiert und eine Welt vor Augen führt, die mehr und mehr verschwindet.

"Den Zirkus und die Familie habe ich im Odenwald entdeckt, das hat mich magisch angezogen." Petra Arnold

Ein etwa zehnjähriger Junge haut mit einem großen Hammer Pflöcke in die Wiese, ein kleines Mädchen flicht ihrer noch kleineren kostümierten Schwester die Haare. Ein sechsjähriger Blondschopf balanciert einen Teller auf einem Stock, und eine ältere Tochter ist mit einem Berg Geschirr beschäftigt. Petra Arnold hat sie alle in Schwarz-Weiß-Fotos eingefangen, in einem Alltag, in dem es keine Trennung zwischen Arbeit, Freizeit und Spiel zu geben scheint.

Bilder aus einer Welt, die zu verschwinden scheint

Sie nähert sich den Menschen neugierig, aber respektvoll. Und sie hat für die Annäherung eine analoge Kamera benutzt, weil sich das für sie authentischer anfühlte. Die Fotografin besuchte die Zirkusfamilie an verschiedenen Quartieren, sah die Kinder groß werden und erlebte, wie es immer schwieriger wurde für sie, der Konkurrenz der Unterhaltungsindustrie zu trotzen - und den Anfeindungen durch Tierschützer. 2013 gab der Zirkus seinen Tiger ab, die erwachsenen Kinder ergriffen nach und nach andere Berufe, und dann kam bei einem Blitzeinschlag ein Großteil der Tiere ums Leben.

Melancholie in Schwarz-Weiß

Die Welt der Familie Fischer scheint manchmal wie aus der Zeit gefallen. Und dass die Bilder in Schwarz-Weiß gehalten sind, verstärkt diesen Effekt noch. Petra Arnolds Bildband Beyond Starlight ist eine anrührende und oft melancholische Dokumentation einer sehr besonderen Welt.

"Beyond Starlight" ist derzeit nur direkt bei der Fotografin erhältlich. Ab dem 7. Januar kann man den Bildband auch im Buchhandel kaufen. (Text: Martina Senghas)